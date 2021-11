Pareja de Nayara Vit habló por primera vez tras su extraña muerte: “Me produce gran dolor”

Nunca había dado su testimonio. Sin embargo, la pareja de Nayara Vit quiso sacar la voz en el matinal Tu Día, a casi cinco meses del deceso de la modelo.

Rodrigo del Valle, a través de un comunicado, expresó sus impresiones respecto al fallecimiento de quien fuera su pareja y cayó desde el piso 12.

Recordemos que el hombre se ha convertido en uno de los principales intereses de la investigación, ya que la familia de la maniquí insiste en la hipótesis de que no fue un suicidio lo que pasó con la joven.

De hecho, en las últimas semanas, varios antecedentes nuevos han salido a la luz, como por ejemplo que en el lugar se escucharon varios gritos de ayuda e incluso un disparo.

Los dichos de la pareja de Nayara Vit

Frente a esto, Del Valle indicó en su texto que “recordar cómo fue mi último día con Nayara me produce gran dolor, sobre todo porque aún no entiendo la razón por la cual ella ya no está con nosotros”.

Y agregó que “lamento que algunas personas hayan aprovechado este doloroso hecho para ganar figuración pública e intentar obtener créditos personales a través de la difusión de elucubraciones y mentiras, dejando plasmado en los medios de comunicación información falaz que solo causa más daño a quienes queríamos a Nayara”.

El hombre señaló que “confío, sin embargo, en que la investigación que lleva adelante la fiscalía será acuciosa y con dedicación a la verdad y no a las especulaciones, para que se pueda dar certeza sobre cómo ocurrieron los hechos pues, solo así, su hija, su familia y todos los que tuvimos la oportunidad de conocer y amar a Nayara, podremos encontrar algo de paz y consuelo”.

De esta forma, la pareja de Nayara Vit reafirmó su completa inocencia respecto a la muerte de la modelo, mientras la investigación sigue en la justicia, tratando de esclarecer qué pasó con ella.