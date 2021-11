Pampita contó cuál es su mayor adicción: “¡Me parece un horror!”

La modelo y conductora argentina, Pampita, cuyo nombre real es Ana Carolina Ardohain, reveló recientemente en su propio programa cuál es su mayor adicción. Pese a que la conductora está libre de todo vicio, si confesó una de sus adicciones que no puede controlar.

La confesión de Pampita la hizo en su programa televisivo, Pampita Online, transmitido por la televisión argentina. Todo comenzó cuando uno de los integrantes del show, Pablo Muney, la vio con el celular en la mano, y le preguntó: “¿Cuánto tiempo te marca que usás el celular, Caro?”.

La adicción de Pampita

En ese momento, Pampita no se negó a revisar la función de cuánto usa el teléfono móvil, y en cámara visualizaron la cantidad de horas que había estado frente a la pantalla del dispositivo. Al mostrar el dato, su sorpresa fue grande. La conductora duró 3 horas y 56 minutos durante las últimas 24 horas.

En este sentido, sorprendida por la cantidad de tiempo invertido en el celular, la modelo comentó: “¡Qué bárbaro! Casi 4 horas de uso del celular. ¡Me parece un horror!”. Pese a esto, Pampita comenzó a justificarse: “Pasa que en los traslados a Don Torcuato (Lugar donde graba uno de los programas en los que participa: La Academia de Showmatch) voy usando el teléfono todo el tiempo, y tengo como una hora, hora y media por autopista. Todo el viaje uso el teléfono, y no llego a mirar todo y darle me gusta a todos”.

En este mismo orden de ideas, la conductora de Pampita Online finalizó explicando: “Contestar, ver los comentarios de Instagram, entro a las redes del programa también, leo todo y doy me gusta; eso lo hago el fin de semana, no es que me quedo hasta la madrugada tampoco”, cerró.