Don Francisco se bajó del avión y lideró su primera actividad Teletón: aseguró que estará en la cruzada “lo que resista”

Llegó a Chile este lunes. Y, de inmediato, Don Francisco partió raudo a su primera actividad con la Teletón: la denominada Pintatón.

Una instancia donde, junto a los voluntarios y Copec, se pueden dibujar consignas en los autos, llamando a participar de la cruzada solidaria, y donde participaron rostros como Angélica Castro, Juan Pablo Queraltó y Francisca Sfeir.

“Es mi primera actividad, llegué hoy en la mañana. Así que aquí estamos, con un poco de jet lag, pero muy contento”, dijo de una frente a la prensa.

El animador contó a ADN.cl que “no tuve que hacer cuarentena acá, sino sólo hasta que salió el PCR negativo. Tengo tres vacunas, el pase de movilidad. Todo en regla”.

Don Francisco y su llamado a colaborar

Así, el conductor abordó los complejos días previos al evento, con elecciones presidenciales de por medio, además del aumento de casos de Covid-19 por estos días.

“Son tiempos distintos, más difíciles de comunicarnos con la gente. Cuando nosotros empezamos Chile estaba totalmente dividido, a punto de tener un conflicto bélico. Por eso, yo espero que la gente se de la oportunidad. Yo sé que hay diferencias de muchos tipos, pero ésta es una oportunidad de juntarnos“, expresó.

Respecto al desarrollo de la Teletón, que este año será en formato mixto, la figura indicó que todavía no tienen claridad de cuánta gente podrá asistir al Teatro.

“Los aforos van cambiando, nosotros no sabemos exactamente la cantidad de gente que vamos a poder tener dentro del Teatro. Lo que sí sabemos es que va a ser un programa de 27 horas y va a ser presencial y telemático”, comentó.

En cuanto a su participación, luego de confirmar hace algunos días que esta podría ser su última cruzada, Mario Kreutzberger señaló que “corresponde que venga una nueva generación. Yo cumplo 81 años pocos días después de la Teletón, entonces damos un paso al costado, y cuando nos necesiten y donde nos necesiten siempre vamos a colaborar”.

Y agregó que “yo voy a hacer lo que me digan. Todavía no he estado en contacto con los productores, pero estaré lo que pueda. Lo que resista estoy”.

Finalmente, Don Francisco hizo un llamado a colaborar con la causa, indicando que “los más jóvenes se olvidan todo lo que la Teletón logró: los rebajes de las esquinas, las ramplas para entrar a los colegios y universidades, que se permitiera que personas con discapacidad estudiaran, la ley del 1%, los estacionamientos para discapacitados. Todo aparece después de la primera Teletón. Lo hemos hecho entre todos y entre todos tenemos que sacarla adelante de nuevo”.