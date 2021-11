Mauro Icardi entregó detalles de su cita con China Suárez: reconoció que hasta le regaló una camiseta

Wanda Nara se habría distanciado de él tras enterarse que sí se vio con China Suárez en un hotel de París. Y ahora, Mauro Icardi entregó detalles de esa polémica cita.

Es que ese encuentro fue clave para este culebrón, ya que la empresaria lo había perdonado, pero se arrepintió cuando supo que, más allá de los chats, sí existió una reunión presencial entre ambos.

Por eso, el futbolista decidió sincerarse. Y comentó detalles de aquel día donde se vio con la actriz a la periodista de Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre.

La reportera manifestó que, lo primero es que el jugador del PSG “habló bien, sereno, quiere seguir su matrimonio, dice que la ama a Wanda, no se quiere separar”.

Mauro Icardi contó todo

Eso sí, lo otro que el deportista dejó entrever a la panelista fueron sus dudas respecto a quién le estaba filtrando información a los programas faranduleros argentinos.

“Él me dijo: ‘todo lo que dijiste es verdad. Jakob me esperó en el auto, yo puse la habitación a nombre de Llorente, yo le regalé la camiseta rosa del PSG, pero acá hay algo. Si esto no te lo dijo Wanda entonces es la China es quien está pasando la data'”, manifestó Latorre.

Yanina indicó que, luego de esto, Icardi le reveló más detalles. “Me dijo que él inició la conversación y que nunca creyó que la China le iba a contestar. Empezaron a hablar, pero es como que él no definía. Eran tres días sí, cuatro no, charla, videíto va, videíto viene. Me dijo que cuando fue lo del hotel, él tenía fiebre, que no pasó nada, que ahí le regaló la camiseta rosa. Esto fue post partido”, confirmó.

Finalmente, la periodista señaló sobre la cita de Mauro Icardi y China Suárez que “él fue un rato, le regaló la camiseta y se fue porque estaba Jakob (el marido de Zaira Nara) esperándolo abajo. Es un cagón”.