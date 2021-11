Soledad Bacarreza se fue con todo contra Franco Parisi: lo trató de sinvergüenza y pidió sacarlo de la papeleta

No se lo mandó a decir con nadie. Soledad Bacarreza usó sus redes sociales para irse con todo contra Franco Parisi.

Es que a la periodista no le gusta para nada el candidato del Partido de la Gente. Y así lo comunicó sin filtro alguno.

Lo primero que lanzó en Twitter fue “debieran sacar un ley corta para eliminar de la papeleta a Parisi. Y que sinvergüenzas como estos dejen de reírse de su propio país”.

Su comentario obtuvo más de 600 respuestas, entre gente que estaba de acuerdo con ella y otros que la criticaron duramente. Sin embargo, esto no la calló.

Soledad Bacarreza y sus dardos contra Parisi

La reportera continuó atacando al postulante a La Moneda. Y luego se refirió a su aplazada llegada a nuestro país, que sigue sin concretarse.

“¿Un candidato que no pisa Chile desde hace cuánto? Que llega, no llega, y no lo dejan salir… ¿Y ahora es el único al que no le resulta el test COVID?”, señaló.

Y agregó que “¿todavía hay gente que no cacha que se candidatea por el negocio? Y que me contesta solo a mí porque soy conocida? Cara de raja?”.

Luego, la periodista lo encaró directamente, expresándole que su voto era secreto y que “infórmate bien si vas a asegurar por quien pongo la raya. Otra de tus payasadas, paga la comida de tus hijos, cumple con la ley del país que quieres dirigir y solo después apuntas con el dedo al resto“.

De esta forma, Soledad Bacarreza no se calló nada contra el candidato, al igual que hace un tiempo disparó contra ME-O. ¿Será que Franco Parisi le contestó por interno o la enfrentará públicamente?