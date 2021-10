José Miguel Viñuela y su dura crítica a los matinales: “Nos convertimos en un televisión densa, informativa, negra”

José Miguel Viñuela lleva un buen rato fuera de la TV. Y no tiene apuro por volver. Al menos, no a los contenidos que actualmente están presentes en la pantalla chica.

Así reflexionó con ADN.cl en medio del evento de lanzamiento de la línea de maquillaje de Pamela Díaz, hasta donde asistió como uno de sus grandes amigos.

Allí, bajo las luces y cámaras, el animador reveló qué piensa de la TV actual y confesó cómo lo ha pasado lejos de ella.

Una conversación donde lo primero que Viñuela aclaró es que “todas mis opiniones no son de los canales ni nada, ahora son mías”.

Viñuela, lejos de la TV

Así, José Miguel Viñuela fue honesto. Y confesó de entrada que “hoy día estoy muy contento trabajando desde las plataformas digitales con mi programa de Instagram junto a la Nené. Nunca más estaré amarrado a ningún canal. Hoy disfruto la vida con mi familia, más allá de si gano más o si gano menos, lo más importante es tener tiempo para mis hijos”.

Y agregó que “la verdad es que el ultimo año fue muy duro televisivamente. La tele abierta se ennegreció”.

-¿Crees que todo lo del estallido social y la pandemia afectó mucho a rostros que, cómo tú, salieron de pantalla?

-Hay responsabilidad de los rostros, que no somos rostros asociados a prensa directamente, pero creo que también hay una gran responsabilidad de los canales de no apoyar y no apostar por rostros que llevan 25 años trabajando en la televisión. Lamentablemente, la tele abierta se bajó los pantalones ante muchas situaciones y no supo apoyar a sus rostros en un momento que era clave.

-Y ahora, ¿cómo ves, por ejemplo, a los matinales?

-Hay un principio que es básico: la TV tiene que educar, informar y entretener. Nosotros en el Mucho Gusto cumplíamos con entretener, a ratos con informar. Entendíamos que los matinales eran misceláneos de entretención. Lamentablemente, con el tiempo y todo lo que pasó, los canales frente al miedo decidieron convertir los matinales en extensiones de las noticias y de alguna manera quitarle el respaldo y el piso a sus animadores. Los matinales hoy en día se convirtieron en un desfile de políticos, de portonazos, de drogadicción, de narcotráfico. Por lo menos eso a mí no me identifica ni es donde quiero trabajar.

José Miguel añadió que “la gente quiere cambios sociales y yo estoy de acuerdo, una nueva Constitución, un nuevo gobierno. Pero eso no significa que cambie toda la capa social y nos convirtamos en un país negro. Nos convertimos en un televisión densa, informativa, negra y que creo que es la gran responsable de muchas de las cosas que están pasando hoy día en Chile”.

¿Volver o no volver?

Respecto a poder retomar su carrera televisiva, el conductor expresó que “no me quiero amarrar nunca más a un canal con un contrato”.

Y señaló que “uno da la vida, moja la polera y yo no sé hasta que punto esa institución te respalda cien por ciento con como uno es. Y yo ahora trato de cuidarme más en ese sentido”.

-¿Eso tiene que ver con lo que pasaste también tras el incidente con el camarógrafo, que te sentiste solo?

-Me sentí muy solo, pero me quedo tranquilo, creo que la gente, a la larga, sabe cómo soy, sabe quién soy. Sabe que mi esencia es alegrar.

-¿Qué pasa si nunca más vuelves a la TV?

-Nunca más vuelvo no más. Tendré que reinventarme en otras áreas como lo estoy haciendo hoy en día.