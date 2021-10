¡Tremendo susto! Regreso a Fase 3 hizo que Pamela Díaz sufriera con organización de exclusivo evento

Era el gran día de Pamela Díaz. El lanzamiento de su línea de maquillaje y perfume era lejos la jornada más esperada por La Fiera hace años.

Sin embargo, su gran sueño estuvo a punto de verse truncado. Y todo por el retorno a Fase 3 de toda la Región Metropolitana.

Resulta que Pamela había armado un gran evento en el Hotel Noi junto a Petrizzio, con varios invitados famosos y convidados varios.

No obstante, el retroceso en las medidas sanitarias la obligaron a estar, hasta última hora, definiendo no sólo la lista de quiénes participarían, sino también sí podría realizar o no su festejo.

Las complicaciones de Pamela Díaz

La animadora contó su calvario a ADN.cl. “Ayer (martes) se iba a suspender. Pero llegamos a un consenso que tuvimos que sacar a 30 personas”, reveló.

Díaz agregó que “no voy a decir a quiénes saqué, pero sí, tuve que sacar gente“, dejando claro que la sufrió bastante antes de su lanzamiento.

Incluso, la conductora expresó que ni siquiera el proceso de creación de su línea de maquillaje fue fácil, ya que entremedio “me despidieron”.

“Con Petrizzio veníamos hace ocho años trabajando. Y el día que iba a firmar, me echaron. Y ahí dije ‘pero cómo, si tenía todo listo’. Pero después se reactivó”, confesó.

De esta forma, el proceso de Pamela Díaz para, al fin, lanzar su propia marca de belleza no fue nada de relajado. Y por eso, la conductora lo celebró con todo, en grande y rodeada de todos sus amigos. Tal como quería.