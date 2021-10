“Un lindo acuerdo”: Pamela Díaz entregó detalles de su negociación tras abrupta salida de TVN

No fue una salida en muy buenos términos. Pamela Díaz concluyó su vínculo con TVN de una forma muy abrupta, cuando la señal decidió sacar de pantalla su programa Mochileros tras cuatro capítulos al aire.

La situación de habría precipitado por los dichos de La Fiera en Me Late Prime, donde manifestó tras el fin de las grabaciones de su espacio que “TVN no me sabe valorar” y que “siento que nunca estuve ahí”.

Esto habría generado que la estación no quisiera continuar emitiendo los 11 capítulos que faltaban de la temporada, hecho que impactó a la morena.

“Puedo decir que, por supuesto, que mis comentarios pudieron sacarle ronchas, pero nunca dije el nombre de un ejecutivo, nunca se juntaron conmigo, nunca me hablaron”, relató la animadora.

Y dejó entrever que “todavía hay un tema no resuelto que es el tema del pago, que me imagino que así como yo trabajé y todo un equipo, esos 12 capítulos se pagarán, me imagino que sí”.

El acuerdo de Pamela Díaz

Sin embargo, esta semana a Pamela le entregaron buenas noticias al respecto, que comentó en el espacio de TV+ y sorprendieron a sus compañeros.

“El paso que tuve en TVN fue un aprendizaje enorme. Ha sido uno de mis mejores momentos en televisión y a los ejecutivos de verdad se los agradezco, de todo corazón, todo el cariño que me han dado”, indicó.

Esto dejó en shock a Sergio Rojas, Daniel Fuenzalida y Andrés Caniulef, ante lo que le preguntaron si le habían dado un bono o algo tras su desvinculación.

“Me pagaron”, confesó ella por los capítulos emitidos, mientras que por lo que no salieron al aire expresó que “yo creo que vamos a llegar a un lindo acuerdo”.

Así, una esperanzada Pamela Díaz se mostró mucho más contenta con su desvinculación del canal de todos. ¿Será que logra que le paguen todo?