Hija de Eduardo Bonvallet pidió ayuda en redes sociales: aseguró que su hermano la “amenazó de muerte”

Un seria denuncia es la que ha hecho en las últimas horas Daniela Bonvallet, hija del fallecido comentarista deportivo Eduardo Bonvallet.

La periodista manifestó en sus redes sociales que ha estado sufriendo serio hostigamiento de parte de su hermano Jean Pierre.

Daniela relató que ha recibido “amenazas de muerte, acoso, maltrato y mucho más” y que su familiar la apunta como culpable de la muerte de su progenitor.

“Dice que lo maté, que subí (a su pieza), lo intoxiqué y apagué las cámaras y tanto más”, confesó.

La seria pugna de los Bonvallet

La concejala de Ñuñoa indicó que “no sé cómo compartirles mi angustia y mi dolor, no está mi padre que siempre me defendía, tengo un millón de correos más, son 6 años me amenazas constantes ¡Estoy pidiendo ayuda a gritos!”.

Y añadió que “basta de vergüenza, a los maltratadores hay que acusarlos. Lamentablemente él está postulando a un cargo público de diputado y la gente del distrito 8 no me va a leer, pero de verdad yo tengo miedo”.

Recordemos que Jean Pierre está postulando como candidato independiente a diputado del Distrito 8 (Colina, Lampa , Tiltil, Quilicura, Pudahuel, Estación Central, Cerrillos, Maipú), por un cupo del Partido Republicano, correspondiente al pacto Frente Social Cristiano.

La respuesta de la mamá de Daniela

Así, mientras Daniela hacía esta denuncia, y luego borraba su cuenta de Twitter, su mamá decidió defender a su hijo también vía redes sociales.

Angela Setti publicó un comunicado en Facebook, donde aseguró que “Jean Pierre no tiene contacto con Daniela hace años, no sabe su dirección ni menos su WhatsApp”.

Y mencionó que “estoy totalmente decepcionada de mi hija. No es verdad que la ha amenazado, desde que se presentó a diputado, le ha hecho la vida imposible”.

De esta forma, la familia Bonvallet vive todo un escándalo, con el quiebre total entre los hermanos y la pena de su progenitora. ¿Qué pasará ahora?