¡Lo asaltaron más de 10 veces! Yuhui reveló sus durísimos primeros meses en Chile

Lo pasó muy mal. Yuhui Lee, el querido concursante de El Discípulo del Chef, reveló en una conversación con Pancho Saavedra los infernales primeros meses que vivió en Chile.

Es que el chino contó cómo fue su dramática llegada a nuestro país, que se vio precipitada por la muerte de su progenitora.

Por ejemplo, comentó que en esta angosta faja de tierra “aprendí todo”, ya que no sabía ni siquiera cocinar.

Además, confesó que para sobrevivir tuvo que desempeñar todo tipo de trabajos, como en ferias, casinos y bodegas. Todo eso antes de que lo descubrieran en Masterchef.

Las violentas experiencias de Yuhui

Sin embargo, esto no fue lo peor que vivió el joven extranjero. Además, le confesó a Pancho que lo habían asaltado ¡más de diez veces!

“Hay muchas veces mala onda, por ejemplo me roban, una vez en la calle me pegaron… yo cuidé mi celular, entonces los dos niños chilenos me pegaron”, partió diciendo.

Y detalló que “el primer año (lo asaltaron) como 5 o 6 veces y el segundo año como 2 o 3 veces. Serán como 10 veces, pero estos años no… al principio sí, mucho”.

De esta forma, el pobre Yuhui dejó claro cuánto había perdido viviendo en Chile, pero al mismo tiempo cuánto ha ganado, ya que ahora está más feliz y estable que nunca.