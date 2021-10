¡Tremenda polémica! Yuhui acusó “bullying” de Ennio Carota en “El Discípulo del Chef”

No fue un episodio fácil. El capítulo de El Discípulo del Chef del miércoles dejó a Yuhui y a Zafrada llorando amargamente, mientras que a Ennio Carota siendo el blanco de todas las críticas en Twitter.

Es que nuevamente le tocó al chef italiano ser el verdugo en la eliminación por equipos, en la cual terminó perdiendo el team rojo, liderado por Sergi Arola y donde se fue de las cocinas Marcial Tagle.

Una situación que dejó indignado al equipo, sobre todo al chino, ya que él armó uno de los platos que fue reprobado por Carota.

Lo peor es que no fue cualquier preparación, ya que el participante preparó gyosas, un menú que supuestamente manejaba a la perfección por su cultura y con el que no logró conquistar el paladar del juez.

Yuhui se fue contra Ennio

Así, el italiano le dijo en tono irónico que “es como una tortilla de gyosas. Como que no le diste vuelta a la tortilla. ¿El duelo de la tortilla ya lo hicimos o no?”.

Y luego le expresó que “me esperaba algo chino, de donde tú vienes y me encontré con algo diferente. Querías impresionar y me impresionaste, pero no para bien”.

Eso dejó llorando a Yuhui, quien en el programa expresó que “yo le enseñé a muchas personas a hacer gyosas, ¿cómo no voy a saber hacer gyosas? No soy maestro para hacerlo en una hora, no puedo más. Faltaron muchas cosas. Puedo hacerlo mejor, pero no pude”.

En tanto, mientras se emitía el episodio, el chino posteó un registro en sus historias, que fue recogido por el sitio Mira Lo que Hizo, que dejó más que claro que no le gustó para nada la evaluación de Carota.

Incluso, lo acusó de intimidarlo, desatando toda una nueva polémica en el programa, ya que mencionó que “si no comiste, no significa que no existe ese plato. No me gusta ese bullying”.

El enojo de Yuhui Lee pic.twitter.com/yvgIafHL0q — Mira lo que Hizo (@MiraloquehizoCl) October 7, 2021

De esta forma, Yuhui dejó claro que no quedó nada de conforme con las palabras de Ennio Carota. ¿Será que en el próximo capítulo lo enfrenta?