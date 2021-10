¡Sigue internada! Raquel Argandoña tuvo que ser sometida a cirugía de urgencia y permanece en recuperación

La alarma se activó el jueves: Raquel Argandoña estaba internada de urgencia en la Clínica Alemana por una grave infección estomacal.

La situación generó gran preocupación, sobre todo cuando su pareja, Félix Ureta, compartió una imagen donde pedía rezar por ella.

Por eso, en el Bienvenidos esta mañana hicieron un móvil desde el recinto hospitalario, donde comentaron que “se empezó a sentir mal el fin de semana” y que “fue operada”.

Patricia Maldonado, amiga entrañable de la Raca, también entregó más detalles a Las Últimas Noticias, donde reveló que efectivamente la animadora le habían hecho una colectomía, un procedimiento en el que se extirpa todo el colon o parte de éste.

¿Qué le pasó a Raquel Argandoña?

Paty contó también que la rubia había sufrido una obstrucción intestinal. De hecho, reveló que Félix la llamó muy tarde la noche del lunes para pedirle ayuda.

“(Llamó) para decirme que estaba con un ataque al colon. Como yo sufro de eso, me conozco todo, le dije ‘si tú sigues con dolor es mejor que Félix te lleve a la clínica y te quedes una noche allí’. Le hicieron un scanner y se encontraron con la obstrucción intestinal”, confirmó.

Y agregó que “una obstrucción intestinal no es un dolor de muela. Primero está la recuperación, sin salud no existe nada. Lo importante es que esté tranquila y no tenga susto. Y lo mejor es que está acompañada por alguien que la quiere, que es Félix y también por su hermana. Entre ambos se relevan los turnos”.

De esta forma, Raquel Argandoña permanecerá en la clínica para su total recuperación. Lo bueno es que, hasta el minuto, su evolución es favorable, por lo que habría Raca para rato.