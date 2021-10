Emilio Sutherland se defendió de acusación de recibir dinero por bajar reportaje sobre el Ejército: “Me han amenazado y hostigado”

No han sido horas fáciles para Emilio Sutherland desde que el periodista Javier Rebolledo reveló, en Mentiras Verdaderas, que podría haber recibido 200 millones de pesos por bajar un reportaje sobre el ejército.

La acusación del reportero fue la siguiente: mientras escribía su libro La Guerra de Harvey, basada en las denuncias de corrupción del capitán (R) Rafael Harvey, se enteró de que el Tío Emilio estaba involucrado en una situación que le llamó la atención.

“Cuando Rafael (Harvey) estaba preso, un oficial de inteligencia que lo visitó, le dijo: ‘¿pero para qué te metiste en este problema? Si estos gallos tienen la corrupción metida en la cabeza. A mí me tocó entregarle $200 millones de pesos en dos maletines a Emilio Sutherland para que bajara un reportaje de Canal 13′”, expresó.

La situación generó de todo en redes sociales, donde varios comenzaron a criticar a la figura de Canal 13, que por estos días se prepara para ser parte del nuevo matinal Tu Día.

La respuesta de Sutherland

Por eso, el exrostro de Contacto decidió salir al paso de las acusaciones. Y, a través de sus redes sociales, manifestó su versión de los hechos.

“Mi trabajo lo he hecho siempre con la idea de aportar un grano de arena a un país mejor. Me han amenazado y hostigado de distintas maneras. Generalmente he guardado silencio porque creo que los periodistas no debemos ser parte de la noticia”, partió diciendo en Twitter.

Y agregó que “muy a mi pesar, salgo a la palestra porque todo tiene su límite. El miércoles pasado, en el canal La Red, el periodista Javier Rebolledo, señaló que una persona había escuchado a otra, decir que me habían entregado dos maletines con un total de 200 millones de pesos con el objetivo de ‘bajar’ un reportaje que afectaba al Ejército. Dicha acusación la rechazo categóricamente. Jamás he recibido dinero para ocultar u omitir información”.

El Tío Emilio expresó que “me parece importante contar que varias semanas antes de la emisión de ese programa, el periodista Javier Rebolledo me contactó por teléfono. Le confirmé que efectivamente hace ya más de una década investigué una denuncia formulada por un cabo del Ejército, que finalmente no salió al aire por una decisión editorial del canal”.

Luego, añadió que “cuando Rebolledo me contó que existía un testimonio de que yo había recibido dinero para ‘bajar’ el reportaje, me indigné y le respondí que eso era totalmente falso. En ese minuto, la decisión de no emitir el reportaje se tomó principalmente porque no había antecedentes suficientes”.

Sutherland reveló que lo que más le molestó es que “en la conversación telefónica con Rebolledo y con la intención de conocer la verdad, le ofrecí a este periodista encarar personalmente a quien hubiese dicho esa calumnia sobre la entrega del dinero, para que él lo pudiera contar en su libro. Pero de este colega Rebolledo nunca más supe hasta que apareció en Mentiras Verdaderas. Allí hizo un entusiasta relato de graves imputaciones en mi contra y, como si fuera un dato menor, solo al final, señala que yo rechacé haber recibido dinero”.

A propósito de los hechos mencionados en @mentiraslared de @LaRedTV.

Llevo casi 40 años trabajando como periodista en distintos medios de comunicación. He denunciado todo tipo de delitos, incluyendo la corrupción, en el ámbito civil, político, eclesiástico y militar. (Sigue) — Tio Emilio (@Tio_Emilio) October 13, 2021

Finalmente, la figura de En Su Propia Trampa señaló que “creo que la labor del periodista no es publicar a rajatabla todo lo que le cuentan (así justamente nacen las noticias falsas)”.

Entonces, Emilio Sutherland advirtió las acciones que podrían seguir: “No es un juego enlodar la honra de las personas, sin tener evidencias concretas. Hago esta declaración como derecho a réplica, sin perjuicio de reservarme el derecho a iniciar acciones legales que resulten pertinentes”.