Junior Playboy reveló sorpresivo regalo que recibió gracias al IFE: “Me siento bendecido”

Siempre sorprende. Y esta vez, Junior Playboy de nuevo dejó impactados a sus fanáticos al contarles un peculiar regalo que recibió gracias al Ingreso Familiar de Emergencia.

Lo más divertido es que no fue gracias a sus IFE, sino al de una especial amiga que habría juntado todos los bonos para hacerle un gran obsequio.

“Saben mi amiga personal Paula juntó todos los IFE del gobierno de Chile para darme un gran regalo”, partió contando el exchico reality.

Y agregó que “el mejor regalo que podía recibir en este 2021, después de pasarlo no muy bien me llega la alegría y felicidad a mi ser, cerrando un año duro en lo general, me siento bendecido y doy las gracias”.

El tremendo agasajo para Junior Playboy

Así, Junior reveló en un video a sus seguidores cuál era el especial presente de la joven que llegó hasta su hogar para agasajarlo.

“Te pasaste, cómo haces esta locura… me mataste. No puede ser, me dejaste sin palabras”, expresó emocionado mientras mostraba una PlayStation 5, registro que fue recogido por el sitio Miraloquehizo.

Junior Playboy y su PlayStation 5 pic.twitter.com/4NU4XzBdtk — Mira lo que Hizo (@MiraloquehizoCl) October 8, 2021

José Luis Concha, nombre real de la exfigura de programas de Canal 13 y Mega, indicó que “no tengo palabras, solamente agradecimiento y creo que con esfuerzo… esto me llego de maravilla”.

Lo más divertido es que sus seguidores reaccionaron con puros halagos para la súper amiga. “Con ese tremendo regalo se aseguró el desajunior para el resto del año” y “Junior, ella es la indicada”, fue parte de lo que le dijeron a un emocionado Junior Playboy.