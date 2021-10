Festival de Cine de Valdivia anunció su programación para versión 2021 con formato híbrido

El Festival Internacional de Cine de Valdivia, anunció la programación para la 28ª edición de la cita cinematográfica. Es por esto que en el Ciudadano ADN conversó con el director del FIC Valdivia 2021, Raúl Camargo.

Este año el festival se celebrará de forma híbrida, ya que además de retomar presencialidad, continuará con su versión virtual que se arrastra del 2020 y que además sumará por primera vez un verrón en autocinema.

“Este año, el 2021, es un festival de transición mixto, en donde estamos con las tres salas de mayor aforo de la ciudad; el aula magna, el teatro Cervantes y el teatro Lord Cochrane. También estamos online. Amabas versiones van en paralelo y ambas de carácter gratuito”, manifestó el director.

Respecto a la versión online, Camargo detalló que desde abril del años pasado cuentan con la plataforma Play FICValdivia, la cual les permite mantener el contacto con su audiencia. “La pandemia hizo que ganaremos una audiencia que no tiene la felicidad de vivir en Valdivia y que por distintas razones nunca había podido viajar al festival, así que independiente el FIC Valdivia va a mantener su patita online”.

Acerca de la presencialidad, el cabecilla del festival manifestó que este “es un festival tratable y seguro“. A lo que agregó que todos los participantes de esta modalidad lo harán sólo con pase de movilidad.

En cuanto al autocinema, el director manifestó que es una plataforma que vienen pensado desde el año pasado y que gracias al avance en la pandemia se pudo llevar a acabo.

“Desde marzo del año pasado lo estuvimos solicitando a la seremi de Salud, no lo logramos, teniendo todos los protocolos seguros para hacerlo. Pero en este lógica de avances de fase, se nos facilitó esa posibilidad”, declaró Raúl.

Además Camargo detalló que esta versión titulada AutoCinemas, no sólo se encargara de exhibir cine chileno, ya que “contará con bandas musicales de la región de Los Ríos, quienes acompañarán en programa doble”.

Homenaje a lo clásico

En cuanto a el contenido del FIC Valdivia 2021, el director manifestó que se “volverá al festival habitual, lo que implica que tiene una parte de cine contemporáneo, es decir las películas en competencia, tanto largometrajes, como cortometrajes, como las ultimas películas de grandes maestros del cine mundial”.

Entre las cintas internacionales que tendrán su premier en Chile se encuentran In Front of Your Face e Introduction del surcoreano Hong Sangsoo y Diários de Otsoga, delos portugueses Maureen Fazendeiro y Miguel Gomes.

Así mismo, el directo sostuvo que conjuntado a lo anterior se sumará un espacio dedicado al llamado “cine antiguo”, en donde se rendirán homenaje a los formatos antiguos de las cintas, por medio de películas en celuloide y VHS, esto con el fin de “reencontrase con la pantalla con los formatos originales”.

A esto Raúl Camargo sumo que se contará con una sección dedicada al cine erótico en VHS.

El festival Internacional de Cine de Valdivia 2021, se llevará a cabo desde el lunes 11 de octubre hasta el domingo 17 y puedes conocer todos los detalles y el programa completo en ficvaldivia.cl.