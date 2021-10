Ingrid Parra muestra su guatita en la recta final de su embarazo: “Amando sus patadas y dolores”

Fue en mayo de este año cuando la actriz Ingrid Parra anunció su embarazo en redes sociales.

A varios meses de entonces, la panelista de Mas Vivi que nunca compartió una fotografía mostrando el prominente tamaño de su abdomen de embarazada junto a una reflexión.

“Amando esta sensación de crear un ser humano… amando sus patadas y dolores… amando sentirte… amando todos los recuerdos que nos quedarán para siempre…”, comenzó el texto Ingrid Parra, quien suma 36 semanas de embarazo (octavo mes).

“Me acepto y me amo así… porque tú haces mi mejor versión hija mía y aquí estaré para ti toda la vida y más, abrazándote y protegiéndote siempre”, añadió en la publicación en la que agradeció a las fotógrafas detrás de las imágenes.

Además extendió el mensaje a su pareja: “Gracias a mi primer amor que me ayudó a sentirme linda y sexy para estas fotos porque yo la verdad que no me creía el cuento ¡Te amamos papá hermoso! Eres lejos el mejor compañero que la vida me regaló y no cabe duda alguna que eres el papá más preocupado por tus hijos y por eso te admiro hasta el infinito”.

La publicación se llenó de elogios de los seguidores y amigos de la actriz. “Esa guagüita crece y crece amiga estás más bella“; “Qué hermoso momento que hermosas las dos”; “Hermosa”; son algunos de los cientos de comentarios que recibió en la publicación.

Hay que señalar que Ingrid contó hace unos meses que no fue fácil volver a embarazarse: “Somos una familia que esperó por dos años dos meses la llegada de otro integrante y como todos ya saben nos costo un montón muchos llantos y penas (…) Nuestro pequeño milagro ahí está”.