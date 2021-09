Andrés Caniulef rememoró difícil época con Yerko Puchento en Canal 13: “Sentí temor de perder la pega”

Andrés Caniulef aprovechó que en el Me Late Prime hablaban sobre el debut de Yerko Puchento en Mega para rememorar la compleja época que vivió con el personaje en Canal 13.

Esto porque el reportero era lejos uno de los que más se ganaba bromas del comediante, que lo troleaba en el extinto Vértigo por temas como su origen mapuche.

Una temporada difícil para el ahora panelista de TV+, donde incluso terminó enviando una carta al canal para pedir respeto.

“Para mí fue un tema muy sensible, porque no tenía la piel que tengo hoy para enfrentarme a este tipo de polémicas. Era bien incómodo”, comenzó relatando Andrés.

Y agregó que “a mí me tocó verlo no siendo testigo directo de la burla. Pero para quienes sí tuvieron que sufrirlo en el estudio, me imagino lo complejo que pudo ser”.

Andrés Caniulef y su reclamo a Canal 13

Así, el periodista contó que se convirtió en blanco semana a semana de los chistes y que “no me podía quejar abiertamente”.

Sin embargo, en algún minuto sí le envió una misiva a sus jefes. “Me pareció necesario, en ese momento, poner sobre la mesa una discusión que hoy día es una discusión natural, que es que hay temas en los cuales no hay que reírse”, manifestó.

Caniulef añadió que “yo sí sentí temor de perder la pega, porque efectivamente me estaba enfrentando a mis propios jefes, que en este caso era el director ejecutivo del canal, y fue con ellos con quienes finalmente conversé”.

Y relató que conversó con “Nicolás Eyzaguirre, quien defendió la libertad que tenía Yerko Puchento de generar un contenido que, para él, era de humor, lo cual no estuve de acuerdo. Lo conversamos cara a cara y pude seguir mi trabajo sin problemas”.

El reportero rememoró que esto “generó una polémica bastante grande”, pero que al menos, para él, terminó bien. “Me parece que sienta un precedente importante. De eso me siento muy orgulloso para lo que hoy día estamos defiendo y discutiendo”, cerró Andrés Caniulef.