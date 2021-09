Buenos Días a Todos sufre terrible pérdida: Desvincularon a pieza fundamental del programa

No va más. La productora ejecutiva del Buenos Días a Todos, Pamela Díaz, hija del histórico Tata Díaz, no sigue en el Buenos Días a Todos.

Así al menos lo confirmaron desde TVN, donde efectivamente comentaron que la profesional no seguiría en el espacio mañanero.

Un duro golpe para el programa, que ya ha sufrido varias mermas en su equipo, tras las salidas de Chiqui Aguayo y Hugo Valencia, en abril de 2020, y en noviembre de 2019 de Pablo Manríquez y Carolina Román, también miembros de la producción.

De hecho, tras la salida de Díaz, el matinal tendrá que rearmarse y quien continuará a cargo será por ahora el periodista Cristian Herren, quien es editor periodístico, y Felipe Cuadrado, director del programa, a la espera de que se decida quién asumirá de manera definitiva.

Las razones de la salida de la productora del Buenos Días a Todos

De esta forma, luego de confirmarse la información, en el Me Late abordaron los hechos y revelaron cuáles serían las razones tras la desvinculación de la profesional.

La periodista Paula Escobar expresó que Pamela “fue sindicada por maltratos” y que “tengo entendido que ella no tenía ningún tipo de relación con Gonzalo Ramírez y Carola Escobar”.

En cambio, con Mary Godoy sí se llevaba bien, por lo que la animadora habría quedado bien triste. “Ella es muy muy amiga de María Luisa Godoy, quien en este momento se quedaría sola”, sentenció la reportera.

Incluso, manifestó que la desvinculación de esta importante miembro del Buenos Días a Todos a sus fuentes en TVN “les suena más a capricho, que no hay una razón de peso. No todos están contentos con la desvinculación y tengo entendido que María Luisa está de muerte y que incluso Carola Escobar adelantaría su llegada ahora que no está Pamela Díaz”.