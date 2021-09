“Me largué a llorar”: Rodrigo Sepúlveda recordó su reacción al enterarse de la muerte de Bonvallet

El periodista Rodrigo Sepúlveda realizó una confesión sobre cómo reaccionó al enterarse de la partida de su amigo Eduardo Bonvallet, hace seis años atrás.

Este 18 de septiembre se cumple otro año más de la partida del ‘Gurú’, quien se quitó la vida luego de una larga lucha contra la depresión.

Bajo el marco de una conmemoración de su partida, el programa Hola Chile de La Red transmitió un emotivo reportaje sobre la partida del exfutbolista.

En el registro se recopilaron unas cuantas declaraciones de quienes conocieron a Bonvallet, entre quienes destacó lo confesado por Sepúlveda. El ex-Tenor de ADN y actual rostro de Mega se convirtió en uno de los más cercanos del otrora seleccionado nacional en sus últimos años de vida.

‘Sepu’ contó cómo se enteró del fallecimiento del exjugador de la U. Comenzó su relato señalando que en ese momento recibió muchos llamados telefónicos.

“Agarré uno de Radio ADN, me dicen: ‘Sepu, murió Bonvallet’. Yo no lo podía creer”, señaló el conductor de noticias. “Después me llamaron del Mega porque necesitaban que fuera al estudio por la muerte de Bonvallet. Yo me fui al piso. Me acuerdo que me senté en un sillón y me largué a llorar“, agregó.

El comunicador aprovechó la instancia del reportaje para hablar sobre la salud mental, señalando que debe ser una prioridad a nivel nacional.

“Yo lo vivo todos los fines de semana en mi noticiero. Es terrible lo que pasa, gente con depresión, con ganas de suicidarse por problemas económicos, emocionales…”, aseveró.

Rodrigo Sepúlveda entregó sentidas palabras al recordar a su amigo y colega, Eduardo Bonvallet, junto con realizar una pequeña reflexión respecto a la salud mental en Chile.