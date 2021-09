Luciana Salazar terminó toda ensangrentada tras grave accidente: “Me podría haber matado”

Luciana Salazar es una de las concursantes de La Academia de ShowMatch, popular programa argentino de Marcelo Tinelli.

Y ahí, la rubia se luce bailando ritmos como samba, salsa y demases, que la tienen siempre entre las favoritas.

Fue en medio de esta participación que, en la tarde del lunes, Luli sufrió un grave accidente. Y todo por querer colgarse de un trapecio.

“Estaba arriba de un trapecio haciendo una inversión para abajo yo sola, se le dio un poco más de empujón al trapecio y como yo estaba boca abajo fue tan fuerte el envión que tomó el trapecio que no medimos y me estrolé. Me di la cabeza contra la pared. Fue terrible”, contó la rubia en un audio que le envió a Martín Salwe, locutor de ShowMatch, según consignó el medio argentino La Voz.

Luciana Salazar terminó sangrando

La argentina comentó que “el susto que me pegué… Yo no estaba mirando, porque estaba haciendo la inversión y de repente… es como que te tiren un ladrillo en el medio de la cabeza, esa sensación, terrible, un dolor. Nunca entendí cómo pero me bajé del trapecio. Nadie lo entendió porque entramos todos en shock”.

Y agregó que “empecé a gritar y a llorar porque estaba bañada en sangre, me salía de la cabeza y no sabía si me había fracturado el cráneo… Fue un dolor que nunca experimenté, más la sangre y que no paraba de sangrar”.

La ex reina de Viña incluso compartió un registro donde se le ve llena de sangre tras el fuertísimo golpe. “Por suerte la saqué barata. No fue por una locura de querer hacer algo que no me saliera, porque me salía todo”, expresó a Ciudad Magazine.

Luciana Salazar añadió que “me podría haber matado, literalmente. Una mala suerte haciendo trapecio, que nada tuvo que ver con la destreza. Todos nos asustamos, espero mañana poder estar mejor”.