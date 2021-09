Sonia Isaza se fue en picada por cahuín de Cecilia Gutiérrez: involucró a nueva novia de Arturo Vidal

No aguantó. Sonia Isaza se indignó con Cecilia Gutiérrez, luego de que ésta informara de una situación que involucró a la colombiana y a la actual novia de Arturo Vidal, Daniella Durán.

Todo partió porque, cuando Chile jugo con Colombia, se dijo que el King aprovecharía de ver a la periodista con la que estaba saliendo en el mismo país, ya que ella también había viajado al lugar.

Esta situación finalmente, según la panelista de Zona de Estrellas, no se habría concretado, porque la joven se habría molestado porque el futbolista, días antes de su reencuentro, compartió una imagen felicitando a Sonia por su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños Mamacita”, fue el mensaje que le dedicó Vidal a su ex, lo que habría indignado a Durán.

Sonia Isaza versus Cecilia Gutiérrez

Pero, ¿qué tiene que ver Sonia en todo este entuerto? Días después de que Gutiérrez indicara que Durán no había perdonado el saludo del King a su ex, la periodista reveló que Isaza habría hecho un “escándalo” con Daniella.

“¿Es verdad que la Sonia psicopatió a Daniela en Miami cuando supo lo de Arturo?”, le consultaron, a lo que ella respondió que “ahí se fue a meter al depa”.

Esto enfureció a Isaza, quien usó su Instagram para entregar su versión. “Quiero desmentir por respeto a mis seguidores una ‘información’ que ha estado circulando estos últimos días y es absolutamente falsa”, partió diciendo.

Y agregó que “quiero recordar que el ejercicio del periodismo se basa en investigación e información de hechos verídicos. Mi fecha de estadía en Miami jamás coincidió con la fecha en la que Arturo estuvo (por lo que no pude llegar al departamento de nadie)”.

Sonia señaló que “Arturo no tiene ningún departamento allá como esta ‘periodista’ asegura. Tanto Arturo como yo tenemos una gran relación y en ningún momento ha tenido lugar los hechos que esta señora describe. He dudado de publicar esto para no darle más importancia a un chisme, pero ante todas las preguntas de mis seguidores, decidí aclararlo”.

Finalmente, expresó que “siempre he ido con la verdad por delante sin dármelas de santa, pero no tolero que inventen tantas mentiras sobre mí, sólo para llenar un programa o ganar visitas. Esto es todo lo que quería aclarar y debemos recordar que el chisme está muy lejos de ser periodismo”.

La respuesta de la periodista

La panelista de Zona Latina no se quedó callada. Y, fiel a su estilo, también hizo sus descargos en redes sociales.

“Vi que la señorita Isaza puso unas historias desmintiendo algo que no dije. Pero para aclarar, nunca dije que había ido al departamento de Arturo y tampoco que él estuviera ahí. El afán de desmentir sólo por hacerlo. Lo que dije y mantengo es que que ella fue al edificio del departamento en que estaba Daniella en Miami”, manifestó.

Cecilia Gutiérrez añadió que “¿Alguien me puede decir dónde dice departamento de Arturo? ¿Con Arturo? Es más, ¿sale mencionado Arturo?”, defendiéndose así de las acusaciones de Sonia Isaza.