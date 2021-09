Cristián de la Fuente se querelló contra La Red por involucrarlo en caso de contrabando de joyas

Cristián de la Fuente decidió tomar acciones legales contra La Red luego de ser mencionado en uno de sus reportajes respecto al caso de contrabando de joyas que también involucra a Parived, marido de Tonka Tomicic.

El nombre del actor apareció en una nota subida al sitio web del canal, donde lo consignaron como uno de los nombres en la carpeta investigativa.

“Fuentes de fiscalía confirman que entre los nombres aparecidos en el caso también se encuentra el actor Cristián de la Fuente. Quien habría sido uno de los compradores de especies robadas“, se indicó en el texto.

La nota agregó que “en el caso de De la Fuente, basta confirmar hasta qué punto el actor habría conocido el origen de estos relojes y joyas. Es por ello que no se le ha imputado y sólo apareció en la investigación pues podría ser simplemente una víctima de una red que no ha dejado indiferente a nadie”.

Las acciones de Cristián de la Fuente

Frente a estas palabras, Cristián de la Fuente de inmediato lanzó un desmentido. Y dijo que “no he recibido ninguna citación ni comunicación del Ministerio Público, vinculada a esta u otra investigación penal, ni tampoco he estado involucrado a la compra de relojes u otras especies robadas como refiere la nota de La Red”.

Y agregó que “debido a lo anterior, el día de hoy presenté ante el director ejecutivo de La Red, una solicitud formal para que rectifique y aclare a la brevedad la información publicada por este medio, cuya fuente desconozco por completo”.

Sin embargo, esto parece no haber llegado a tan buen puerto, ya que según Publimetro el actor “determinó presentar una querella criminal en contra del canal de La Red y de su director ejecutivo, Víctor Gutiérrez Prieto”.

Esto, según el mismo medio, “por infringir las disposiciones de la ley de prensa y ejercicio del periodismo”. Más tarde, confirmó a través de sus stories de Instagram esta acción judicial.

De esta forma, Cristián de la Fuente dejó claro que no quiere ser vinculado públicamente con la investigación y que se defenderá con todo de quienes planteen lo contrario.