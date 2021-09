Met Gala 2021: Timothée Chalamet revolucionó las calles de Nueva York en la previa

Es el galán de moda y el favorito de los diseñadores. Por esos, Timothée Chalamet fue elegido como uno de los anfitriones de la MET Gala 2021.

El actor encajó perfecto en el juego. Y, desde muy temprano, antes de que partiera la red carpet, estuvo adelantando contenido.

Es que siempre los looks de todas las estrellas son de lo más esperado. Y este año no sólo estará el protagonista de Call Me By Your Name, sino además nombres tan vistosos como los de Billie Eilish y Lil Nas X.

Por eso, consciente de su rol, Timothée se lució en la previa. Y compartió varias publicaciones desde su cuenta de Instagram.

Timothée Chalamet causó sensación

El actor de Dune adelantó parte de su look . Y dejó claro que iría de blanco a su primera vez como gran rostro de la gala.

Así, Chalamet subió un video donde no sólo se vio parte de su look previo, sino que además hizo una especie de inauguración de la muestra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Un registro que de inmediato congregó varios likes y que lo mostró caminando por las calles de Nueva York, camino al evento, dejando la grande entre sus fanáticas que lo mínimo que le gritaban era “Timothée, te amo”.

Así, Timothée Chalamet arribó hasta el lugar y efectivamente usó un traje blanco con detalles negros de Haider Ackermann, que fue destacado por Vogue Magazine.