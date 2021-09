Diana Bolocco echó al agua a José Antonio Neme: estaría pololeando con galán extranjero

Llegó y lo contó. Y en el Mucho Gusto de este jueves, José Antonio Neme encaró a Diana Bolocco por echar al agua su vida amorosa, revelando que ya no estaría soltero.

Todo partió porque hace unos días el periodista estuvo invitado a un live de Instagram donde Teresita Reyes le consultó sobre su estado sentimental.

“Me dice ‘oiga, la Diana Bolocco me dice que usted no está soltero, y que cuente quién es el personaje que está con usted”, indicó el reportero.

Ahí, frente a la actriz, la figura de Mega se complicó entera. Y por eso terminó encarando a su compañera por haber contado “su secreto”.

Neme y el amor

Lo único que comentó José Antonio fue que “tengo mi peor es na’ por ahí. Hay un alguien por ahí. No es chileno, y no tiene nada que ver con la tele, por eso no lo quiero exponer”.

Y a Diana le expresó que “tú le comentaste a la Teresita”, ante lo que la hermana de Cecilia le manifestó que “parece que sí, es que yo le he comentado a harta gente. Pero qué tiene de malo, si es lindo estar feliz”.

José Antonio Neme contestó que “yo no estoy feliz, estoy tranquilo”, a lo que su compañera le indicó que “hay que decir que llegas bien contento en las mañanas y el pelo te brilla, llegas tarde”.