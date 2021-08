“Tú tienes tu opinión y yo tengo la mía”: El tenso momento entre Daniela Aránguiz y Angélica Castro en Podemos Hablar

Durante la emisión de un nuevo capítulo del programa de Chilevisión Podemos Hablar, Daniela Aránguiz y Angélica Castro protagonizaron un tenso momento que no dejó indiferente al resto de los asistentes a la velada.

El episodio surgió cuando Julián Elfenbein les pidió ponerse de pie a quienes alguna vez le revisaron el teléfono a su pareja, ante lo que la esposa de Jorge Valdivia asintió.

“Me meto al banco para ver lo que ha gastado”, reveló ante la sorpresa de todos los presentes. “No te creo. Qué es eso”, respondió Angélica Castro, en tono de broma.

“Qué te importa en qué gasta su plata, por favor”, agregó la animadora. “No, no es por eso. Obviamente que eso no me importa”, aclaró Aránguiz. “Él me da sus claves para el supermercado. Entonces derrepente veo y digo ah, estaba en el restorán tanto. En tal hora tomó desayuno, se tomó un café”, explicó.

El momento de tensión entre Daniela Aránguiz y Angélica Castro

“Eso es persecución” expresó en primera instancia Elfenbein. Sin embargo, otra confesión de Aránguiz, bajo el mismo contexto, fue la que desató el roce con Angélica.

“Una mujer que no busca, es porque no le importa”, confesó la exchica Mekano. “No, nada que ver. No estoy de acuerdo”, indicó rápidamente Castro, ante lo cual Daniela indicó que “ella lo está diciendo para la tele, pero yo te apuesto y doy mi firma…” en pos de dudar de las declaraciones de la presentadora de televisión.

“Un momento, un momento” partió interrumpiendo Castro. “Primero, no me parece. Porque así como tú dices la verdad, y que eres honesta. Te paras y dices yo desconfío, yo reviso, yo también estoy diciendo mi verdad. Y mi verdad es yo no lo reviso y confío plenamente. Tú tienes tu opinión y yo tengo la mía” sentenció.

Cabe destacar que el programa además de tener de protagonistas a Daniela Aránguiz y Angélica Castro, también contó con la participación de Perla Ilich, Camila Flores y María Luisa Godoy.

Revive el momento aquí (entre el 20:26 y el 24:56)