“Nuestro secreto”: Cristian Riquelme reveló particular conexión con participante de “Yo Soy All Stars”

Durante una nueva transmisión del programa de Chilevisión, Yo Soy All Stars, uno de los miembros del jurado, el actor Cristian Riquelme, protagonizó un particular momento con uno de los concursantes, identificado como Fermín Opazo.

Opazo, quien interpreta a Marc Anthony, y que además obtuvo el segundo lugar en el tercer ciclo del programa, se encontraba siendo evaluado por Riquelme, Myriam Hernández y Antonio Vodanovic, cuando sucedió el momento.

“Me encantó. Has crecido demasiado y no has dado un paso atrás. Ahora estás mucho más desinhibido, los movimientos están muy bien emulados y la voz muy parecida, con una canción difícil”, comenzó diciendo Myriam Hernández.

Después de las palabras de la intérprete de El hombre que yo amo fue el turno de Cristian Riquelme, quien agregó en primera instancia: “Oiga Marc, sacó los pasos prohibidos hoy, está fantástica la puesta en escena”.

Luego el actor expresó: “¿Le contamos a la gente nuestro secreto Marc Anthony o no? Ya van varias veces ya”, despertando la curiosidad de la conductora del espacio Millaray Viera y las risas en el estudio de Yo Soy All Stars.

“Lo que pasa es que es un secreto a viva voz” continuó Riquelme. “Todos compartimos el mismo baño y yo ya cuarta vez que me encuentro a Marc Anthony en el baño. ¿Sabes lo que deduje? Que tenemos el mismo problema de próstata, vamos al baño cada cinco minutos”, afirmó desatando las risas de los presentes.

“Nos pillamos y conversamos ahí. Pero él está ahí marcando el ritmo y uno tan fome, mientras él está sin manos. Pero gracias Marc Anthony, muy buena presentación”, sentenció entre carcajadas el actor.