“Es lo mejor que he hecho en mi vida”: Lily Allen celebró dos años de completa sobriedad

La reconocida cantante británica Lily Allen cumplió dos años de sobriedad. Así lo hizo saber a través de una publicación de Twitter en donde compartió un texto y una fotografía a sus más de 5 millones de seguidores.

“¡Hoy cumplo dos años libre de alcohol y drogas!”, comenzó diciendo Lily Allen respecto a su sobriedad, a lo que luego añadió que esto “es lo mejor que he hecho en mi vida”.

La alegría de la cantante de hits mundiales como “Fuck You” y “Not Fair”, y quien en 2020 se casó con el actor de Stranger Things, David Harbour, se explica a partir de la difícil relación que ella ha tenido con las drogas, el alcohol y el sexo.

Durante el año 2019, la artista comentó al medio The Guardian su sorpresa por seguir todavía con vida.

“Me sorprende no estar muerta. La industria de la música era un lugar hedonista en el 2000″, aseguró en esa ocasión la mujer de 36 años.

Además de compartir su logro, Lily Allen también aprovechó de destacar que ha estado trabajando en “muchas cosas interesantes”.

Así la intérprete dijo que participará en la obra de teatro “2:22 A Ghost Story”, la que está programada para exhibirse en el West End de Londres durante el mes de agosto y que narra la historia de cuatro amigos que cenan en una casa que el personaje de Allen cree firmemente que está embrujada.

“¡Estoy muy emocionada de ponerme manos a la obra con este show! La actuación en vivo siempre ha sido la parte más importante para mí en mi carrera”, aseguró la cantante.

2 Years Drug and Alcohol free today ! Getting clean is the BEST thing i ever did, and i’ve done a lot of cool shit. Come see me in the play i’ve been working on. @222aghoststory link in bio for tix ! pic.twitter.com/cPS6FWBFfe

— LILYALLEN2.0 (@lilyallen) July 28, 2021