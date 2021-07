Daniel Fuenzalida entregó importante mensaje sobre la salud de su papá

Hay que recordar que en febrero de este año falleció María Teresa Ferdinand, madre de Daniel Fuenzalida. Dicho acontecimiento impactó profundamente en la vida del comunicador, quien se retiró de las pantallas durante su duelo.

“Sé que estás conmigo, me das fuerzas, me acompañas, me das señales que estás en otra energía, te amo mamá. ¡Gracias por tus fuerzas para poder pararme una vez más!”, escribió Fuenzalida sobre su madre en redes sociales.