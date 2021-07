Naya Fácil reveló particular episodio en el que estuvo cerca de la muerte en delirante entrevista con Pamela Díaz

Hace un par de días Pamela Díaz sorprendió a sus seguidores tras publicar una serie de fotografías junto a la personalidad de redes sociales, Naya Fácil. Ante diversas especulaciones, “La Fiera” reveló durante esta jornada qué sucedió durante la reunión.

Las fotografías fueron tomadas bajo el contexto del programa de Youtube de Pamela Díaz, Sin Editar, en el cual Naya Fácil se refirió a distintos episodios de su vida que la conectaron con su nombre, además de revelar, a su manera, algunos miedos que la atormentan.

“People! Denle play y disfruten de esta entrevista #SinEditar con Nayadeth más conocida como Naya Fácil!! La más fácil! JAJAJ Y su risa muy particular! jajaja #PamelaDíaz​​ #​NayaFacil #SinEditar​​”, escribió Díaz junto a la transmisión del video, donde se nota, como muy pocas veces, desconcertada frente a su invitada.

En el registro, Díaz comenzó a realizar diversas preguntas a Naya, como el máximo salario que ha ganado, sus deportes favoritos y gustos musicales.

En un momento, Pamela la interrogó sobre un posible miedo a la muerte, ante lo que Naya contestó que, si bien no le teme a la muerte, sí la atormenta el cómo morir.

“Por ejemplo, morir atragantada”, inició contando la influencer, lo que encendió las carcajadas de Díaz y de quienes se encontraban durante la grabación. “No sé, atorada, uno nunca sabe. Me pasaba mucho que, cuando chica, me atoraba mucho”.

Bajo ese contexto, la joven, que debutó como actriz en la producción #Mamones, contó una historia que no dejó indiferente a nadie. “Ahora soy vegetariana, pero una vez, comí un trocito pequeño y me atoré con un choro” expuso Naya haciendo referencia al mejillón chileno. Ante la explosión de risa de Pamela, la personalidad de Instagram agregó “una vez me obligaron cuando chica a comer mariscos, y yo no quería. Me lo sirvieron, y de la pura rabia dije ‘ya me lo voy a tragar’, me lo tragué y el choro se me quedó atravesado, la gente ayudándome y no salía.

Bajo un contexto de doble sentido, la panelista de Me Late Prime de TV+, le preguntó “¿y te sacaron el choro?” ante lo que Naya Fácil respondió “sí, saltó lejos”.

Revisa la transmisión completa aquí.