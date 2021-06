Naya Fácil debuta como actriz en popular serie LGBTQ+: “Será una faceta que no han visto en mí”

Naya Fácil buscará diversificar las plataformas en las que aparece a través de su debut como actriz en la serie LGBTQ+ Mamones, que tendrá un especial dedicado al covid.

El episodio titulado “Escuela de Señoritos Naya Fácil” estará protagonizado por la instagramer, contando una historia en clave de comedia alrededor de la pandemia y sus consecuencias. Junto a ella estarán la comediante y exchica reality Pamela Leiva; las dragqueens Nina LeBlanc y Antonella Madison; el exintegrante de Yingo, Lelo; el tiktoker Dimitry Vitani; y el director, actor, comediante y activista Francesc Morales.

“La actuación me gusta y accedí enseguida, porque me encanta realizar cosas nuevas y el proyecto está buenísimo… Ojalá que el público al verme actuar se ría mucho. Cuando yo vi la serie yo reí mucho. Para ellos será una faceta que no han visto en mí y lo que más verán serán risas” contó Naya Fácil, detallando que fue el propio director quien la llamó para unirse a la historia. “Espero que vean la serie con amigos y familia y sea un panorama para todos. Se reirán mucho, fue un trabajo de mucha dedicación y meses de trabajo, donde dimos lo mejor de nosotros…espero la disfruten y compartan también”, añadió.

Mamones con Naya Fácil debundo como actriz se estrenará el próximo viernes 2 de julio a las 22.00 horas. vía Puntoticket.

Director de la serie sobre Naya Fácil: “¿Cómo quieren que siga adelante si nadie le da oportunidades nuevas?”

Para Francesc Morales, el creador, director y protagonista de la serie, la instagramer tiene méritos para ser parte. “Cuando la llamé para actuar, hicimos unas escenas de prueba y funcionó increíble ¡Brillaba!, estaba contenta de participar y aportaba con ideas. Hay una luz dentro de ella y este proyecto es una invitación a que todos la conozcan de una forma diferente, brillando en una web serie”.

Además, lanzó una crítica respecto a la cobertura del personaje. “En general los medios hablan de ella cuando hace algo malo, por lo que se le han cerrado muchas puertas. Creo que las personas no entienden que Naya Fácil no es famosa en internet por sus polémicas, sino por su personalidad alegre y risueña. Nadie nunca habla de eso. ¿Cómo quieren que siga adelante si nadie le da oportunidades nuevas?“, se preguntó.