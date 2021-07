Yamila Reyna confesó que piensa que su compromiso es gracias a MasterChef

Durante la transmisión de “Rumbo a MasterChef Celebrity”, la actriz y comediante Yamila Reyna entregó detalles sobre lo que ella cree que gatilló su compromiso con el futbolista Diego Sánchez.

Durante la entrevista, la actriz reveló los detalles de la propuesta, confesando que esta, bajo su criterio, se debe en gran parte a su participación en el show de cocina y la lejanía entre la pareja, pues las grabaciones del programa se están llevando a cabo en Colombia.

“La verdad es que yo le tengo que agradecer parte de este anillo a ustedes” empezó relatando. “Yo creo que parte del compromiso fue porque yo me iba a Colombia” agregó entre risas.

Junto con lo anterior, Yamila Reyna agregó que “él no lo admite, pero yo estoy convencida de que sí tiene que ver mucho con eso”, respecto a la influencia de Masterchef Celebrity en el compromiso.

Además la comediante argentina aprovechó de recordar cómo fue la propuesta, revelando que no se lo esperaba.

“Serví dos copas y me dijo ‘¿por qué brindamos?’ y yo le dije ‘bueno, por nosotros’ y lo hizo como desganado y le dije ‘ah, bueno, si vamos a brindar así mejor no brindemos nada’ y se rió y volvimos a brindar, pero también un poco desmotivada, pero bueno, yo no lo pesqué, pensé que tenía un mal día y por eso se quería tomar una copa de vino, no sé” agregó.

Junto con lo anterior Yamila Reyna señaló que “yo empecé a comer y se dio la vuelta, se puso por atrás mío y me puso la cajita a delante la abrió y me dijo: ‘bueno ¿así está mejor el brindis?’ y me dio el anillo.”

¿En qué están los preparativos del matrimonio?

La actriz reveló que están a la espera de la formalización del divorcio de Diego Sánchez. Junto con esto Reyna indicó que para que la unión se efectúe es necesario que ella termine sus compromisos laborales.

Además, la transandina explicó que el factor pandemia es importante, pues desea que sus a amigos y familiares de Argentina estén presentes, lo que a partir de las condiciones sanitarias, aún no es posible. “La fecha está más o menos para noviembre del próximo año, si todo sale bien” destacó Yamila.