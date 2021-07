Britney Spears publicó furioso mensaje en Instagram: “No voy a actuar en ningún escenario”

Britney Spears aseguró que no volverá a presentarse en vivo mientras su papá Jamie Spears tenga su tutela. Así lo anunció en un extenso y furioso mensaje en Instagram que sorprendió a sus 31,8 millones de seguidores en dicha red social.

“Para aquellos de ustedes que eligen criticar mis videos de baile… Miren, no voy a actuar en ningún escenario prontamente mientras mi papá manejando lo que uso, digo, hago o pienso”, aseveró la artista.

“¡Lo he hecho durante 13 años! Prefiero compartir videos desde mi sala de estar en lugar de que en un escenario en Las Vegas, donde algunas personas estaban tan lejos que ni siquiera podían darme la mano”, añadió.

“Y no, no me voy a poner un montón de maquillaje y ensayar, ensayar y ensayar otra vez y no poder hacer algo real, con mezclas antiguas de mis canciones, mientras estoy rogando que pongan mi nueva música en un espectáculo para mis seguidores…¡Así que renuncio!”, expresó Britney Spears.

De la misma forma, Britney se fue en picada contra su hermana, Jamie Lynn Spears: “¡No me gusta que mi hermana se presente en entregas de premios y cante mis canciones remezcladas! ¡Mi supuesta red de apoyo me lastimó profundamente! Esta tutela legal mató mis sueños…”.

“Así que todo lo que tengo es esperanza y la esperanza es la única cosa en este mundo que es muy difícil de matar… ¡Sin embargo, la gente todavía lo intenta!”, dijo la cantante de 39 años.

De la misma forma, se refirió a los documentales e imágenes que han circulado sobre los primeros años de su carrera. “No me gustó la forma en que los documentales sacan a relucir momentos humillantes del pasado… ¡Ya pasé todo eso y lo he estado haciendo durante mucho tiempo!”, expresó Britney Spears.

“Y para las mujeres que dicen que es extraña la forma en que todavía tengo esperanza en los cuentos de hadas… ¡Váyanse a la mier…!”, sentenció la artista.

“Tienen suerte de que publique algo… si no te gusta lo que ves, ¡Deja de seguirme! ¡La gente trata de matar la esperanza porque la esperanza es una de las cosas más vulnerables y frágiles que existen! ¡Voy a leer un maldito cuento de hadas ahora! Si no quieres ver mi precioso trasero bailando en mi sala de estar o no está a la altura de tus estándares… ¡Ve a leer un maldito libro!”, finalizó.

Revisa aquí la publicación: