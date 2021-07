Britney Spears revivió antigua canción en medio de polémicas para recuperar su tutela

Britney Spears ha sido tema durante todo el fin de semana luego de compartir un furioso mensaje en sus redes sociales… y hace algunas horas revivió una antigua canción.

En efecto, la cantante de 39 años se lanzó contra su padre, su hermana y sus haters en una publicación en la que renuncia a actuar en vivo.

“¡Mi supuesta red de apoyo me lastimó profundamente! Esta tutela legal mató mis sueños…”, expresó en un extenso mensaje compartido hace algunas horas.

En esta línea, el novio de Britney Spears, Sam Ashari, publicó un video junto a su pareja mientras paseaban custodiados por vehículos conducidos por sus guardaespaladas.

En el clip se ve como ambos escuchan el álbum Britney (2001) y la cantante Britney Spears se detiene para escuchar su canción Lonely. “Esta es una canción que escribí de la que estaba orgullosa”, expresa Britney en el video.

“¿De verdad? ¡Amo esta canción!”, le responde Sam Ashgari, quien ha sido su novio desde hace cinco años.

Luego canta algunos versos de sus canción: “Think of times you made me cry / You had me so confused / I’m tired of trying leave behind this / What’s a girl to do?” (“Piensa en las veces que me hiciste llorar / me tenías tan confundida / Estoy cansada de intentar dejar atrás esto / ¿Qué puede hacer una chica?”).

Si bien Spears no expresó en el video de Sam Ashari si se trató de alguna indirecta, en medio de sus polémicos dichos y la búsqueda de recuperar su tutela, el clip no tardó en viralizarse rápidamente en redes sociales.

