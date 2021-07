El particular saludo de Jean Philippe Cretton a Pamela Díaz en el “Día del periodista”

A pesar que no es periodista, Jean Philippe Cretton decidió saludar a su pareja, Pamela Díaz, este domingo en marco del “Día del Periodista”.

Es así como la animadora de TV, quien tiene una larga trayectoria como comunicadora en el mundo del espectáculo, compartió un video del saludo de Cretton.

“Estoy muy contenta porque es mi día y quiero hacer un salud por los periodistas”, expresó Díaz en un video compartido en sus historia de Instagram.

“Después de Mónica Rincón yo creo que perfectamente tú cumplirías esa función a cabalidad en nuestro país”, dijo Cretton. “Gracias por informarnos”, añadió el periodista y músico.

Por su parte, Rincón también subió el video -en el que fue etiquetada- y agradeció la mención. “¡Amo este saludo!”, escribió la periodista entre risas en su cuenta de Instagram.

Hay que recordar que Cretton y Díaz confirmaron su relación a fines de 2020. Ambos comenzaron a trabajar juntos en 2018 en el programa de Chilevisión, La noche es nuestra, en donde comenzó su relación profesional que luego escaló al ámbito personal.

Desde entonces, la pareja se ha mostrado públicamente en redes sociales, respondiendo incluso interrogantes de su vida íntima. Entre ellas, Pame Díaz aseguró incluso, a inicios de este mes, que estaría dispuesta a casarse con Cretton si él le propusiera matrimonio.

“Yo creo que ahora igual me voy a casar“, contestó Pamela Díaz en su participación en Me Late Prime. “Cuando me pidan matrimonio… No sé cuando me lo va a pedir”, añadió entonces “La Fiera”.