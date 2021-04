Jean-Philippe Cretton sobre su relación con Pamela Díaz: “Me gusta que nuestra química genere cariño e incluso empatía”

Una entrevista sincera sobre su carrera y vida social fue la que concedió Jean-Philippe Cretton al portal E! Online Latino, en la que habló sobre sus aspiraciones en la televisión, su presente en la pantalla chica y —por supuesto— su romance con Pamela Díaz.

En primera instancia, Cretton fue consultado sobre cómo se compara con el joven que era notero de Caiga Quien Caiga. “Son etapas muy distintas. En CQC tenía 21, 22 años. Hoy día tengo 36. Entonces son etapas muy diferentes”.

“Pero en Yo Soy me siento muy cómodo, porque de alguna manera fusiono los dos mundos a los que pertenezco, a la televisión por un lado, a la música por otro. Entonces es entretenido para mí trabajar en un programa donde puedo conversar de música, escuchar música, dar algunas opiniones sobre lo mismo”, agregó el periodista e intérprete.

También contestó la pregunta sobre si animaría el Festival de Viña, que este año no se realizó producto de la pandemia del Covid-19.

“La verdad es que sí, se ha empezado a asomar al menos como una alternativa. Antes, al principio ni siquiera lo pensaba, nunca lo deseché de plano, pero nunca estaba dentro de mis intereses”, afirmó.

Junto con agregar que “hoy día me siento más preparado personal y profesionalmente para asumir un desafío así. Resulta súper entretenido, me gusta también tener horizontes y metas para alcanzar dentro del corto plazo. Si no, me voy aburriendo muy fácil”.

El medio le preguntó si animaría el certamen junto a Pamela Díaz. “Sería bueno porque nos conocemos mucho. Ahora depende de cómo estemos, si estamos juntos todavía y si terminamos, ojalá que nos llevemos bien, porque trabajar con una ex y que nos llevemos mal no debe ser muy grato”, expresó Cretton entre risas.

“Si todo marcha bien y seguimos con el mismo espíritu, el ánimo, el cariño y el amor que nos tenemos hoy día, aunque sea en una forma diferente, yo feliz de hacerlo con ella. Me encanta trabajar con ella además“, añadió.

Finalmente, ya de lleno sobre el romance entre ambos, Cretton se sinceró y manifestó que “me gusta que nuestra pareja, nuestra química y nuestra forma de ser genere cariño o incluso empatía. Es motivante para nosotros sentir que aparte del amor y la buena onda que nos tenemos se generen cosas más allá”.