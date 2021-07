“No podía respirar”: Monserrat Álvarez recordó momento en el que Juan Pablo Sáez y Juan Cristóbal Guarello le salvaron la vida

En el programa Contigo en la mañana, Monserrat Álvarez recordó el día en que el actor Juan Pablo Sáez y el periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello la salvaron de la muerte.

El hecho ocurrió en un evento de Fiestas Patrias en el extinto canal Rock & Pop donde, mientras se estaba comiendo un anticucho, un pedazo de carne se le atoró en la garganta impidiéndole respirar.

Según contó la periodista, ese día llegó a trabajar y en el estacionamiento estaba la parrilla. A 20 metros, según indica, estaban todos los trabajadores disfrutando de la fiesta, viendo la presentación de una banda en el lugar. “Entonces agarro mi anticucho y saco el primer pedazo de carne, me lo trago… y atascado (llevándose las manos al cuello) en mi garganta… entonces no puedo respirar, no puedo respirar“.

En ese momento, y en su desesperación, corrió en busca de ayuda y la primera persona a la que vio fue a Juan Cristobal Guarello, quien en un principio pensó que Monserrat estaba bromeando.

Rápidamente el periodista se percató que no se trataba de ninguna broma, y en palabras de Montserrat, “me agarra y me hace esta cosa de primeros auxilios (maniobra de Heimlich) que te empiezan a apretar, y yo morada, no salía el pedazo de carne“.

Monserrat Álvarez contó que, ante la gravedad de la situación y los fallidos intentos de Guarello por salvarla de la muerte, Juan Pablo Sáez, quien se encontraba en las cercanías del lugar, entró en acción. “Le dice a Guarello: ‘¡Apreta!’. Él lo hace y al mismos tiempo Juan Pablo me pega en la espalda con mucha fuerza. Ahí llega el momento más embarazoso que hay -porque estaba toda la gente en círculo-: sale el trozo de carne que me había metido… ahí en el suelo y yo morada entre lo ahogada y la vergüenza”, recordó.

Tras terminado el episodio, Monserrat contó que tras eso se puso a llorar porque pensó que se iba a morir. “Fue terrible porque solo veía cuerpos borrosos y gente de espalda“.