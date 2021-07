Madonna criticó la tutela de Britney Spears: “Es una violación a los DD.HH.”

Madonna se refirió a la compleja situación personal y legal que actualmente está viviendo la cantante pop estadounidense Britney Spears, quien durante los últimos días ha estado en el ojo público debido a la tutela bajo la cual se encuentra.

Mediante una historia compartida a través de su cuenta de Instagram, en donde posee más de 16 millones de seguidores, Madonna escribió “devuélvanle la vida a esta mujer. ¡La esclavitud fue abolida hace tanto tiempo!”.

A lo anterior, la cantante de “Like a Virgin” añadió respecto a la situación de Britney Spears que “¡Esto es una violación de los derechos humanos! ¡Britney, vamos a sacarte de la cárcel!”.

Por otra parte, Madonna también mencionó que hay que darle “muerte al codicioso patriarcado que ha estado haciendo esto con las mujeres durante siglos”.

Madonna es una más de las artistas del mundo pop que públicamente le brindó su apoyo a Britney Spears.

Según consignó el medio británico The Mirror un grupo de celebridades estaría planeando crear un fondo para ayudar a la intérprete de “Toxic”.

Mariah Carey, Miley Cyrus, Paris Hilton, Katy Perry, Christina Aguilera, e incluso Justin Timberlake, expareja de Britney Spears que ha sido sumamente criticado por la fanaticada de la cantante, serían los famosos que irían en su ayuda.

“Es inaceptable que a cualquier mujer que quiera tener el control de su propio destino no se le permita vivir la vida como lo desea. Se merece toda la libertad posible para vivir su vida más feliz. Mi corazón está con Britney”, escribió Aguilera, quien conoció a Britney Spears cuando participaron en el Mickey Mouse Club siendo niñas, mediante una serie de tweets.

These past few days I’ve been thinking about Britney and everything she is going through.

It is unacceptable that any woman, or human, wanting to be in control of their own destiny might not be allowed to live life as they wish. pic.twitter.com/NRhNwcJaD3

— Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021