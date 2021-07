FreeBritney en Ciudadana Pop: “Britney Spears es una mujer prisionera a la vista de todos”

En el Ciudadano ADN tuvimos una primera edición de Ciudadana Pop, la columna de Isidora Urzúa sobre cultura pop, la cual estuvo enfocada en el movimiento #FreeBritney, el cual busca liberar a la cantante estadounidense Britney Spears del tutelaje legal bajo el cual está atrapada.

Así, la columnista de Ciudadana Pop, quien se refirió en el espacio al movimiento #FreeBritney, aseguró que “Britney Spears es una mujer prisionera a la vista de todos”.

“Hoy en día sabemos que Britney Spears lleva 10 años siendo prisionera, lo sabemos por el documental ‘Framing Britney Spears’, que nos mostró por primera vez esta realidad que no es que estuviera loca, cosa que muchos pensábamos por estas fotos que uno veía de ella con el rímel corrido, o el típico meme de ‘si Britney superó el 2007, yo también puedo salir adelante'”, comenzó diciendo Isidora Urzúa en conversación con el Ciudadano ADN respecto al movimiento #FreeBritney, el cual busca liberar a la exitosa cantante estadounidense detrás de singles como “Crazy” o “…Baby one more time” del tutelaje en cual ella se encuentra sometida.

A lo anterior, la columnista de cultura pop añadió que “después del documental se abren las puertas no solo para que el mundo escuche su versión, sino que también para que que lo haga la justicia en Estados Unidos. Lo más probable es que le darán esta libertad porque no sabíamos el nivel al que estaba siendo sometida. Ser mujer y darte cuenta que ni siquiera podía sacarse su método anticonceptivo porque no la dejaban, es muy fuerte”.

“Es una mujer prisionera a la vista de todos. No puede comprarse lo que quiera, la obligan a hacer los shows. Todos sus años de carrera, su estadía en Las Vegas, todo eso era obligado por papá. Podríamos darle un mínimo del beneficio de la duda a su familia y decir ‘ok, Britney es una persona que necesita ayuda emocional’, pero si estuviera tan mil a lo mejor tampoco debería arriba de un escenario. Están todos su familiares involucrados, desde su mamá hasta su hermana. Le dan una cantidad de plata al mes, y nada lo puede decidir ella”, explicó Urzúa, quien además señaló que la cantante pop no ha podido liberarse de su infierno legal debido a que “todos sus representantes son elegidos por su papá”.

“¿Por qué ella no le pudo demostrar en estos 10 años a la justicia que su salud mental sí le permite ser una adulta funcional? Es porque sus representantes son elegidos por su papá. Ella le decía a su abogado que quería salir de este sistema de tutelaje y él le decía que no podía. Sus abogados también son pagados por sus padres y están en contra de ella”, aseguró la columnista de Ciudadana Pop.