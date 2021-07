Sergio Rojas reveló que aún vive con su mamá: “No quiero irme a una casa solo, a hablar con las paredes”

El periodista de farándula y espectáculos Sergio Rojas, reveló que aún vive en la casa de su mamá.

El comunicador, además de expresar que se encuentra viviendo sus “treinta y siempre”, también se refirió a los motivos por los que hoy en día sigue en la casa de Clarisa Lorca, en conversación con Las Últimas Noticias,

“Si a uno no le molesta vivir con los papás, no tiene por qué dejar de hacerlo. No hay una norma. Uno tiene que estar donde se sienta cómodo”, dijo.

Junto con lo anterior Sergio Rojas expresó que “si tengo una pareja, construiré mi propio hogar, pero por ahora no tengo necesidad. No quiero irme a una casa solo, a hablar con las paredes. No creo que la soledad sea tan bonita. Prefiero conversar y comer acompañado. Lo paso muy bien así”.

El periodista fue enfático en mencionar que no vive ahí de forma gratuita, pues hace tiempo asumió la economía del hogar, respetando normas y reglas impuestas por su madre. “Acá se hace lo que ella dice, más allá de que yo me haga cargo de las cuentas”.

Un ejemplo de lo anterior es que durante la transmisión del Live de Instagram ‘Que te lo digo’,que realiza junto a Hugo Valencia, Clarisa le quitó una copa de espumante porque no le pareció adecuado.

Sergio Rojas contó que “el 80% del tiempo nos llevamos bien con mi mamá, pero hay un porcentaje en el que peleamos por la convivencia. Ella es mamá y va a serlo durante el resto de su vida, entonces nunca me va a ver como un igual y siempre será como un hijo… Ante sus ojos siempre seré un niño”, comentó.

Por último, señaló que, a pesar de que no hay una organización obligatoria de las tareas diarias, sí se cumple la distribución de lo que hay que hacer en el hogar, y aunque a veces siente la necesidad de buscar espacio, vuelve a los pocos días.

“Acá tengo seguridad, realidad. Vivo en un barrio, tengo una plaza con juegos públicos, conozco a todos mis vecinos y hasta planté semillas en el parque municipal” finalizó.