Belén Mora se fue con todo contra dichos antivacuna de Cata Vallejos: “No puedo ser tan egoísta como para pensar que esa es una razón válida”

Tras la “opinión” que publicó la instagramer Cata Vallejos en su cuenta, asegurando que no se vacunaría contra el covid-19 porque sus defensas “son fuertes”, la comediante Belén “Belenaza” Mora arremetió con una parodia a su clip en la red social.

“Yo sí me voy a vacunar porque, si bien soy una persona sana, deportista y todo, y según yo creo que tengo un sistema inmune que me defiende cualquier virus, no puedo ser tan egoísta como para pensar que esa es una razón válida para no vacunarme”, puntualizo en un video titulado “anti influencer”.

Y agregó que la sola idea de no inocularse “significaría que no me importa lo que le pasa al de al lado, porque igual puedo estar contagiando, y esa persona de al lado se puede contagiar por culpa mía. Entonces, yo recomiendo que se vacunen, eso”, remató, antes de volver a usar otras frases de Vallejos. “En verdad es como, en general, mi opinión personal y tengo todo el derecho a decirla”, declaró.

Tras la publicación del video en su cuenta de Twitter los fanáticos de Belén Mora no repararon en elogios a la comediante tras lo hecho con el mensaje de Cata Vallejos. “Te amoooo!!!! Jajajaja bien ahí”, “Oye que eri seca!”, “Eres grande hermosa belenaza gracias por estar”, fueron algunos de los comentarios.

Belén Mora por estos días sigue preparando las emisiones de Políticamente Incorrecto, el programa que tiene cada domingo en La Red junto a su pareja, el actor Toto Acuña.