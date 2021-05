Pensemos Chile: Analizamos los primeros desafíos que tendrá la futura Convención Constitucional

Este lunes se emitió el duodécimo capítulo del programa de ADN Pensemos Chile, un espacio de conversación ciudadana y debate sobre el Chile que queremos.

Bajo la conducción de Claudia Álamo y Mauricio Hofmann, conversamos y analizamos los primeros desafíos que tendrá la futura Convención Constitucional junto a los convencionales constituyentes electos de Revolución Democrática (RD), Amaya Álvez; de Renovación Nacional (RN) Raúl Celis; y el independiente en cupo de Convergencia Social (CS) Jaime Bassa.

Amaya Álvez: “Hay que crear condiciones” para la participación en la Convención Constituyente

En primera instancia, Álvez dio a conocer que entre los miembros electos de la Convención Constitucional, “todos estamos, por lo que he podido recabar, muy abiertos al diálogo, pero a la vez muy atentos a que ese diálogo permita a todos realmente participar porque aquí sin duda alguna hay asimetría. O sea, hay grupos de la sociedad que han sido históricamente excluidos, estoy pensando en las personas que viven en regiones, a las personas que viven en los lugares más aislados”.

“Entonces, yo creo que hay que poner mucha atención a que de verdad creemos las condiciones para que de verdad todos y todas pueden participar”, agregó.

Raúl Celis: “Aquí el elemento humano es esencial”

Por su parte, Celis expresó que “la forma de reglamentar la participación ciudadana va a ser justamente teniendo dentro de los comités o comisiones que se formen en la Convención, (haya) una comisión que trate la participación ciudadana“.

“Y en cuanto a la forma de entenderse, creo que lo ideal va a ser fundamentalmente por materias. Yo creo que aquí no se va a producir un entendimiento, por lo menos yo no lo voy a aceptar, de coordinadores políticos de los sectores que se entiendan con otras personas. Aquí el elemento humano es esencial“, añadió.

Finalmente, el constituyente electo expresó que: “mi impresión es que no se va a imponer la lógica de los partidos políticos ni la del Parlamento, entre otras cosas porque también es imposible, porque la tarea que tenemos es muy distinta. Redactar una Constitución es muy distinto a aprobar una determinada ley”.

Jaime Bassa: “La mesa directiva debiera ser reflejo de los tiempos que vienen”

En tanto, Bassa señaló que “la mesa directiva (de la Convención) debiera ser el reflejo efectivamente de los tiempos que vienen, no de los tiempos que se van, no los tiempos que se agotan. Debiera ser una mesa directiva paritaria, idealmente encabezada por una mujer, diría yo, independiente y de regiones, no con una vieja figura cargada ideológicamente y políticamente con la política de los últimos 30 años”.

Bajo ese punto, el constituyente electo dijo que la instancia “sea reflejo de los tiempos de cambio, sobre todo que sea capaz de ejercer un liderazgo que se ponga al servicio de la transformación social y no retener formas de autoridad que han caracterizado más bien a los tiempos pasados”.

“Entonces, eso supone también preguntarnos varias cosas: ¿cuántas personas debiera tener esa mesa directiva?, ¿cinco, siete? A lo mejor podríamos tener una segunda vicepresidencia de participación ciudadana, una tercera vicepresidencia de organizaciones sociales, una cuarta vicepresidencia de pueblos originarios. ¿Por qué no?”, continuó.

Bassa concluyó diciendo que en la mesa directiva de la Convención, “no necesitamos a una persona, necesitamos formas de liderazgo que se suban al carro de los cambios que estamos protagonizando en los últimos 30 años y que nos permita pensar hacia adelante y no hacia atrás”.