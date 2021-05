“No son cosa del otro mundo”: Oriana Marzoli reveló que quiere operarse nuevamente cierta parte del cuerpo

En una reciente publicación que hizo a través de la plataforma MTMAD, que comparte videos de celebridades españolas, Oriana González Marzoli hizo una revelación que impactó a sus fans.

Y es que la venezolana, que se hizo conocido en nuestro país por ser parte de Amor a Prueba, ¿Volverías con tu ex? y Doble Tentación, confesó que quiere aumentar su busto otra vez.

“No son cosa del otro mundo, no son nada grandes… No os alarméis, no os estreseis. Pero al final yo hago lo que me sale de los cojo…“, dijo sobre su decisión.

“Me encantaría poder operarme la semana que viene. Me veo plana y no quiero eso“, dijo, aclarando que “no quiero que se amplíe más. Lo que quiero es que proyecte más… Quiero mantener la misma base, pero más para adelante“.