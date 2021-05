Joe Exotic pide desesperadamente que lo liberen de la cárcel porque tiene cáncer

Joe Exotic, el protagonista del documental de Netflix Tiger King, nuevamente solicitó su liberación de la cárcel, revelando que tiene cáncer de próstata.

El estadounidense está cumpliendo una sentencia de 22 años por maltrato animal y por planear matar a Carole Baskin, su gran rival.

A través de su cuenta de Twitter, el Tiger King contó que “mi abogado ya ha tenido acceso a mi historial médico. Tengo cáncer de próstata“.

“Mi cuerpo está cansado, he perdido mucho peso y vomito más de lo que como. No quiero que sientan pena por mí. Quiero que el mundo se ponga en contacto con el presidente Biden, la vicepresidenta Harris y el fiscal general para que presten atención a las evidencias”, agregó, recibiendo el apoyo de sus fans.

John Phillips has received my medical records from FMC Fort Worth and my PSA count came back very high for prostate cancer. The prison has approved testing to verify what stage it is in. My body is tired, I have lost a tremendous amount of weight, the mouth sores… pic.twitter.com/pPbaGcPYwA

— Joe Exotic (@joe_exotic) May 14, 2021