“Hoy tengo la fortuna…”: Daniela Vega emocionó con poema dedicado a su padre

Esta semana, Daniela Vega utilizó sus redes sociales para saludar a su padre por su nueva vuelta al sol.

Para ello, la actriz nacional compartió un bello poema que emocionó enormemente a sus seguidores, ya que dejó en evidencia la sincera y hermosa relación que tiene con su progenitor.

“Cuantas veces me dijiste que querías conocer el mundo, y yo te prometí que lo haríamos. Hoy tengo la fortuna de decir que hemos recorrido el globo juntos, y cada vez que te veo subir o bajar del avión, rejuveneces mi mirar, con tus ojos hermosos llenos de entusiasmo. Tan hermosos que uno de ellos nació cristalizado y que los años convirtieron en un cuadro de Magritte. Y con toda la fuerza de tu cielo empavonado has invitado a tu otro ojo a ver por ambos”, comenzó escribiendo.

“Es lo que hemos hecho tú y yo. Vivir por ambos, reír por ambos, y entonces el mapa mundi se convirtió en un enjambre de puntitos de colores, lugares que recorrimos juntos en verde y por recorrer en violeta. Hicimos de cada puntito nuestro lugar”, agregó la “mujer fantástica”.

“Tener la oportunidad de llevarte conmigo y que tú me lleves contigo es la joya más cara de mi colección, es la memoria que escribimos, que estamos compartiendo con los colores que el camino nos presenta. Hoy te escribo desde Madrid, esta vez no pudiste venir, no importa”, continuó.

Finalmente, señaló: Hay flores y torta igual en mi mesa, aquí lejos. A ti papi, por este nuevo año que cumples, por otra nube en tu ojo cielo que despeja todo cuando estás. Cuando me miras, cuando tú voz de locutor de relatos optimistas dice ‘Daniela, mi amor, que esto o que lo otro’. Con tu mirada de prisma, tus manos blancas y generosas, con tu corazón latiendo, celebro un año más de tu vida,

que es el ancla de la mía“.