Su peor momento fue en 2017: Justin Bieber habló sobre su adicción a las drogas en reciente entrevista

En una reciente entrevista con la revista GQ, el cantante Justin Bieber se sinceró sobre varios aspectos de su vida, entre ellos los problemas que enfrentó hace algunos años por su adicción a las drogas.

Primero que todo, en este artículo, el artista canadiense asegura que está viviendo el mejor momento de su vida y que Hailey, su esposa, es uno de los principales motivos de su felicidad.

Tras aclarar esto, el intérprete de “Peaches” confesó que, en algún momento de su vida, sus guardias de seguridad debían entrar a su habitación para asegurarse de que aún respiraba.

“Tuve tanto éxito y seguía triste, seguía sufriendo”, reveló Bieber, agregando que “todavía tenía mucho que resolver y pensé que el éxito lo resolvería todo. Entonces, para mí, las drogas eran una forma de amortiguar [el dolor] y seguir adelante“.

Tras superar sus problemas con las drogas, que lo llevaron a su peor momento en 2017, Justin logró recuperarse y vivir una vida feliz, lejos de los escándalos.

Finalmente, sobre su esposa, el músico comentó que esperan tener hijos algún día y que, para él, poder aspirar a eso tras superar sus tiempos oscuros, “es hermoso”.

“Antes, mi vida doméstica era inestable. No tenía una mejor mitad. No tenía a nadie a quien amar y con quien desahogarme. Ahora tengo una mujer que amo, que consuela yo. Me siento seguro“, cerró.