Kel Calderón sorprendió al revelar ocho datos totalmente desconocidos de ella

Kel Calderón se unió al famoso reto de Instagram “8 cosas que no sabes de mí”, sorprendiendo a sus seguidores con sus datos.

Y es que la influencer entregó varios detalles de su vida personal, como el accidente que sufrió cuando tenía un año de edad.

Según contó, un caballo le dio una patada en el cráneo, por lo que “tuve que aprender a caminar de nuevo y me costó un año y medio recuperarme”.

También contó que se sacó un lunar que la acomplejaba, pero que tiempo después volvió a aparecer.

Además, aclaró que aún no está titulada. “Me falta solo entregar mi tesis para titularme porque me tomé un año para viajar y trabajar, después de aprobar mi grado y mi práctica”, dijo, agregando que “cambié tres veces de tema de tesis. Este año sí que sí”.

Sin embargo, al confesión que sorprendió a sus fans fue que es hiperlaxa, una condición del ser humano que aparece cuando las articulaciones son capaz de moverse más allá de lo que es considerado normal.

Sobre esto, comentó que “toda mi vida se me ha salido o dislocado mi rodilla izquierda. Me ha pasado tantas veces que ya me la sé poner sola cuando aún está caliente y así no tengo que terminar en la clínica“.