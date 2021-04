Fernanda Hansen y su lucha por el reconocimiento de la muerte antes del parto: “No hay una cultura de cómo acoger esta realidad”

La periodista Fernanda Hansen conversó con Cristián de la Fuente en Velvet al Desayuno, donde habló sobre su lucha por la iniciativa para que la Ley Dominga sea promulgada.

Esta ley pretende que todas las instituciones de salud del país cuenten con un protocolo frente a la muerte perinatal, independiente de las semanas de gestación.

Sobre esto, la locutora de Radio Imagina, quien en 2019 perdió a un al bebé que estaba esperando, comentó que es una realidad que viven miles de mujeres en el país y que muchas veces no tienen apoyo por parte del gobierno.

“A mí me dijeron mucho, ‘no se preocupe, va a poder tener otra guagüita’ como si pudiera reemplazar a otra (…) Yo no voy a poder tener otra guagüita, no hay una cultura de cómo acoger esta realidad de que una de cada cuatro mujeres pierde hijos, de eso no se habla, no se visibiliza y no se ha hecho una ley”, partió diciendo.

Luego, Cristián hizo su propio descargo, señalando que “una guagüita al no nacer viva, no es considerada un ser humano, tampoco hay un ataúd para llevártela, o algo por el estilo”. Ante sus palabras, la comunicadora desclasificó que “tú te tienes que conseguir un ataúd, y en general, los ataúdes son muy grandes y la guagüita queda muy chica. Yo tengo un ánfora con las cenizas de mi guagüita que es muy pequeñita“.

Finalmente, visiblemente emocionada, Fernanda le envió un mensaje de agradecimiento a todas las mujeres que luchan por promulgar la Ley Dominga.