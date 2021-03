Demi Lovato reveló que es pansexual: “Estuve en el armario demasiado tiempo”

En una reciente entrevista con Joe Rogan, la cantante Demi Lovato se refirió abiertamente a su sexualidad.

La exchica Disney se describió a sí misma como pansexual, luego de que le preguntaran si desea tener hijos en el futuro.

Respecto a esto, Lovato respondió que “quiere adoptar”, y que su pansexualidad es una de las razones por las que rompió su compromiso con Max Ehrich.

“El año pasado, me comprometí con un hombre (…) Pensé que me iba a casar, que a estas alturas estaría embarazada. Y eso no es lo que pasó”, dijo. “No sé si voy a terminar con un hombre. Así que no me veo embarazada”, continuó.

“Mi sexualidad es muy fluida, y es porque estuve en el armario demasiado tiempo“, explicó Demi, asegurando que está muy orgullosa de lo que es.

Además, contó que estuvo en el closet por años, dado que viene de una familia que la educó en la fe cristiana. “Cualquier atracción por una chica podría haberla ocultado antes de siquiera procesar lo que estaba sintiendo”, dijo.