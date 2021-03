Chino Ríos sobre la posibilidad de tener un hijo homosexual: “Me costaría, no lo niego. No estoy preparado”

En un nuevo capítulo de De tú a tú, de Canal 13, Marcelo Ríos conversó con Martín Cárcamo sobre diferentes aspectos de su vida, entre ellos el tenis, la política y la homosexualidad, entre otros temas.

Sobre este último se refirió cuando el animador del espacio le preguntó sobre cómo reaccionaría él si uno de sus hijos le confiesa que es homosexual, a lo que él respondió que “tendría que apoyarlo, no me quedaría de otra”.

“¿Qué voy a hacer?”, dijo, agregando que “me costaría, no lo niego. No estoy preparado, pero creo que sería lo suficientemente maduro y tratar de entenderlo y de que existe. Existe y le puede tocar a cualquiera y está bien, pero ¿que me guste y me agrade? No me agrada”

Finalmente, sostuvo que “yo no lo tomo como una enfermedad, pero me costaría aceptarlo, obviamente que me costaría, no es una cosa fácil para mí“.

Recordemos que en 2020, Marcelo dio una entrevista a La Tercera donde aseguró que “no me gustan los homosexuales hombres. Por eso, les puse ‘monopatín’, para que no se sientan. ¿Si me pasa lo mismo con las lesbianas? Es diferente, pero ver dos huevones dándose besos con lengua, como se ve acá en Estados Unidos, me rebota“, declaraciones que incluso indignaron al Movilh.