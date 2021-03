Chino Ríos sobre ser el #1 del mundo y el acoso farandulero: “Me empezó a influir y lo tomé de una manera muy agresiva porque me molestó”

Desde su casa en Sarasota, Florida, Estados Unidos, Marcelo Ríos conversó con Martín Cárcamo para un nuevo episodio de De tú a tú, el estelar de Canal 13, donde se refirió a su carrera como tenista.

Primero que todo, el exdeportista recordó sus inicios en la disciplina, los cuales se originaron tras mucho esfuerzos de sus padres y de él mismo. “No vengo de una familia millonaria, ni rica, ni nada de eso, como piensa la gente que yo siempre he vivido en cuna de oro. Papá ingeniero, mamá profesora. Si yo lo comparo con la realidad de mis hijos, es otra cosa”.

“Todo lo que me gané, me lo gané jugando, sacándome la cresta. No recibí una herencia, no recibí plata, yo me saqué la cresta. Todo lo que yo tengo es porque estuve desde los 8 hasta los 28 viajando, pasándolo bien o mal, aviones, hoteles”, agregó.

Luego le contó a Cárcamo que llegó a ese tema fue “porque una de las razones de por qué me vine pa’ acá es porque en Chile se juzga mucho. Me juzgaban mucho. Si andas en mal auto, ‘puta que le está yendo mal’. Si andas en buen auto que es robado. Acá nadie se fija de nada. Nadie se fija si tienes buen auto, nadie se fija quién eres“.

“Ellos (sus hijos) van a colegio público. El hijo del jardinero es compañero de ellos, y lo encuentro increíble. Acá se ocupa el colegio público y es igual de bueno. No tiene una diferencia. Yo fui al Santiago College y lo pasé pésimo”, recordó, asegurando que lo único que quería cuando estaba en clases, era salir y jugar tenis.

Más adelante, se refirió a su ascenso en el tenis, asegurando que “lo mío fue todo muy rápido. Me hubiera encantado ser número 1 a los 28 años. Más maduro, sabiendo lo que pasa. Mi carrera fue demasiado corta y muy rápida”.

“Me acuerdo que dije que cuando fuera número uno del tenis, me iba a retirar. Al final seguí jugando pero nunca me gustó la vida del tenista. Me encantaba jugar tenis, entrenar, sacarte la cresta, competir“, continuó contando, revelando que “la vida detrás de eso” es muy complicada.

“Esa es una de las razones por las que me retiré a los 28 años. Ya estaba hecho, ya tenía la plata. También la época me jugó en contra porque yo digo, a los 26 años estás recién saliendo de la universidad y yo estaba listo, entonces ¿qué chucha hago ahora?”, reflexionó.

Al ver las imágenes de cuando se convirtió en número 1 del mundo, Chino Ríos confirmó que le hizo muy mal llegar a ese lugar, dado que ahí fue cuando comenzó a “aparecer la farándula, aparecen las mentiras, y comienzan a meterse en mi vida, y lo que menos importaba era si ganaba un partido de tenis, importaba si el huea había dejado alguna cagá, o si había salido una noche“.

“Me empezó a influir y lo tomé de una manera muy agresiva porque me molestó. No estaba preparado. En esa época era un hueón chileno, pelo largo que me gustaba salir, que mi vida era de amigos, de asados. Y de repente me voy número uno del mundo y que no puedo hacer esta hueá“, siguió recordando.

Finalmente, sostuvo que “creo que no seguí las reglas, si es que las había. Nadie te enseña. Yo seguí mi vida. Era un dios en Chile, chico, con 21 años, pendejo, de un país que no tenía ídolos, de un país que nunca habíamos ganado ni una hueá“.